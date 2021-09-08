Швед заявил об эффективности обмена опытом по линии Межгосударственного совета по противодействию коррупции

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обмен опытом по линии Межгосударственного совета по противодействию коррупции эффективен, заявил журналистам генпрокурор Беларуси Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет действует с 2013 года. Беларусь присоединилась в нему в 2015 году. Практически каждый год идет обмен информацией, те новеллы законодательства, которые не только в Беларуси, но почти во всех странах-членах совета используются, - результат нашего взаимодействия и активного обмена опытом, знаниями и проблемными вопросами", - сказал Андрей Швед.

В Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств сегодня проходит VI заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) с участием генерального прокурора Беларуси - председателя МСПК Андрея Шведа.

Мероприятие проходит в формате видео-конференц-связи.

Участники заслушают доклады о результатах борьбы с коррупцией в странах - участниках Межгосударственного совета, проблемных вопросах, связанных в том числе с необходимостью совершенствования законодательства по этому направлению. Обсудят план работы на 2022 год, а также выполнение ряда межгосударственных программ как по борьбе с коррупцией, так и в целом с преступностью до 2023 года. "Будут решены и другие организационные вопросы, в том числе связанные с передачей полномочий по руководству Межгосударственным советом от белорусской стороны нашим казахстанским коллегам", - сказал Андрей Швед.

Членами совета являются руководители (полномочные представители) уполномоченных компетентных и (или) специализированных органов в сфере противодействия коррупции шести государств - участников Содружества Независимых Государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.-0-