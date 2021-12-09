9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Информация, появившаяся в New York Times, в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая. Объясню почему. Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности. Он только передает сведения и помогает командиру воздушного судна в безопасной навигации. Во-вторых, мы видим, что этот информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO предоставить данные объективного контроля. В частности, переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа", - сказал Артем Сикорский.

По его словам, это необходимо, чтобы понимать, в чем конкретно белорусскую сторону обвиняют. "Продемонстрируйте, что мы оказывали какое-то давление, угрожали применением боевой авиации и т.д. Но этого нет. Мы еще 24 мая полностью опубликовали все переговоры между пилотом и диспетчером, начиная от входа в воздушное пространство Беларуси и заканчивая посадкой и заруливанием на стоянку воздушного судна в Национальном аэропорту Минск. Мы для всех проводили необходимые брифинги, пресс-конференции. Наши западные партнеры такую открытость не проявляли", - отметил директор департамента.

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