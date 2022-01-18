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18 января 2022, 18:01

Сикорский об отчете ИКАО по инциденту с рейсом Ryanair: белорусская сторона доказала, что перехвата не было

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ИКАО по установлению фактов о событиях, произошедших с рейсом авиакомпании Ryanair, приняла доказательства белорусской стороны, что перехвата самолета не было. Об этом заявил сегодня журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"17 января в 23.20 Департамент по авиации получил рабочий документ с приложением к нему окончательного отчета группы по установлению фактов ИКАО о событиях, произошедших с рейсом авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью 23 мая 2021 года. Документ подготовлен на английском языке, содержит 64 страницы. Мы сейчас внимательно анализируем все элементы этого доклада, выявляем неточности, требующие корректировки", - сказал Артем Сикорский. Рассмотрение отчета планируется 31 января на сессии ИКАО.

"Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было, в частности, военным самолетом МиГ-29, о котором ранее заявлялось. Группой по установлению фактов ИКАО отмечено, что со стороны летного и кабинного экипажа воздушного судна никаких визуальных сигналов не наблюдалось, не было связи с этим воздушным судном. Это доказательство того, что перехвата со стороны МиГ-29 не было", - отметил директор департамента.

По его словам, в документе отмечен еще один важный момент, на который ранее обращала внимание белорусская сторона. "Данные объективного контроля переговоров экипажа воздушного судна в кабине не сохранились ввиду того, что экипаж после посадки самолета в Минске не выключил самописцы. Тем самым экипаж не сохранил данные объективного контроля и свою аудиозапись того момента, когда они принимали решение о посадке в Минске. Это выглядит странно", - подчеркнул Артем Сикорский.

Он отметил, что белорусская сторона продолжит взаимодействие с ИКАО. "Планируем уточнить вместе со специалистами факты, представленные белорусской стороной, которые изложены не совсем корректно, к моменту рассмотрения отчета 31 января. Рассчитываем, что также будет рассмотрена жалоба Беларуси на незаконные действия ряда европейских стран, которые ввели санкции в отношении гражданской авиации нашей страны", - резюмировал директор департамента.-0-

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