ИКАО выпустила отчет о расследовании инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разослала отчет о расследовании инцидента, связанного с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Такая информация размещена на сайте ИКАО, сообщает БЕЛТА.

В нем говорится: "ИКАО опубликовала свой отчет по установлению фактов о событии, связанном с рейсом Ryanair №FR4978 в воздушном пространстве Беларуси. Отчет был предоставлен всем 193 государствам - членам ИКАО, включая 36 государств, избранных в настоящее время в Совет ИКАО. Представители Совета официально рассмотрят любые дальнейшие действия, которые необходимо предпринять ИКАО в связи с выводами доклада, на совещании, запланированном на 31 января". В этот день Совет ИКАО не только рассмотрит доклад и предпримет соответствующие действия, но и обсудит запрос Беларуси о законности наложенных на нее в связи с вышеупомянутым событием санкций других государств.-0-