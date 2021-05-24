Сикорский: сообщение о минировании Ryanair поступило на электронную почту Национального аэропорта Минск

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило на электронную почту Национального аэропорта Минск, сообщил журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"23 мая на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение следующего содержания: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".

С учетом серьезности поступившей угрозы информацию из Национального аэропорта Минск передали в соответствующие органы. "Только представьте, что могло бы случиться в Вильнюсе, аэропорт которого находится в самом центре города, если бы информация не дай бог оказалась действительной. В соответствии с Чикагской конвенцией, а также требованием Национальной программы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства был введен в действие соответствующий механизм", - сказал директор департамента.

Информация о поступившей угрозе была доведена экипажу Ryanair сразу же после вхождения самолета в воздушное пространство нашей страны и установления связи между белорусским диспетчером и воздушным судном. "В этот момент экипаж мог воспользоваться возможностью и принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее. В 12.34 диспетчером была предложена возможность воспользоваться услугами Национального аэропорта Минск, который имеет все необходимое оборудование для посадки самолетов даже в сложных метеорологических условиях и длину полосы в 3,6 тыс.м. Экипаж несколько раз уточнял источники получения информации. Ему сообщили, что первичная информация поступила в Национальный аэропорт Минск. До этого руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства компании Ryanair в Литве, но связаться с кем-либо из представителей авиакомпании у него не получилось", - подчеркнул Артем Сикорский.

Решение совершать посадку в Национальном аэропорту Минск принял экипаж Ryanair.

Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.

По решению командира воздушного судна самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.

На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось. В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК.-0-