Сикорский: давления на экипаж Ryanair со стороны белорусских диспетчеров не было

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Давления на принятие экипажем Ryanair решения осуществить экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск со стороны белорусских диспетчеров не было, сообщил журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Хочу подчеркнуть, что, по данным расшифровки переговоров между диспетчером и экипажем, давления на принятие решения со стороны белорусских диспетчеров не было, - сказал Артем Сикорский. - Решение самостоятельно принято экипажем. Ему была оказана вся необходимая первоочередная помощь".
По его словам, наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами.
Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Аэропорт получил сообщение в 12.50. Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.
По решению командира воздушного судна в 13.15 по минскому времени самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.
На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось. В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.
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