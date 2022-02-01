Сикорский: страны Запада не устраивают выводы из отчета ИКАО по инциденту с рейсом Ryanair

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Запада не устраивают выводы из отчета ИКАО по инциденту с рейсом Ryanair. Об этом заявил сегодня журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера на сессии Совета ИКАО был рассмотрен доклад группы по расследованию фактов, произошедших с самолетом компании Ryanair 23 мая 2021 года в воздушном пространстве Беларуси. Необходимо отметить, что данный отчет содержит четкие выкладки о том, что перехвата воздушного судна, принуждения к посадке либо действий, повлекших изменение курса, со стороны Беларуси не выявлено. Также в данном отчете установлено, что ответственности индивидуальных лиц и государств в акте незаконного вмешательства также не выявлено", - сказал Артем Сикорский.

По его словам, большинством членов Совета ИКАО было отмечено высокое качество подготовки и аналитики данного доклада. "Вместе с тем в ходе своего выступления представитель США заявил о якобы имеющихся пробелах в информации, представленной Беларусью. На основании данных заявлений Советом ИКАО было предложено продолжить расследование обстоятельств, произошедших в небе над Беларусью в прошлом году. Очевидно, что страны Запада не устраивают те выводы, которые находятся в данном отчете", - заявил директор Департамента по авиации.

Белорусская сторона в свою очередь отмечает: в данном отчете отсутствует ряд принципиальных фактов, что не позволяет в полной мере оценить произошедшее. "В частности, отсутствуют внутрикабинные переговоры членов экипажа воздушного судна, переговоры между командиром воздушного судна и Вильнюсским центром управления полетами, между командиром и центром управления полетами компании Ryanair, а также непосредственный опрос командира о принятом им решении следовать в Национальный аэропорт Минск и развернуть самолет возле границы с Литвой", - отметил Артем Сикорский.

"Белорусская сторона на протяжении всего времени плотно взаимодействовала с группой по установлению фактов. Мы предоставили полную, исчерпывающую информацию по всем обстоятельствам произошедшего. Необходимо отметить высокую открытость белорусской стороны. В частности, Следственным комитетом были представлены материалы уголовного дела для ознакомления группы. Белорусская сторона продолжит на основании решения Совета ИКАО взаимодействие с группой по установлению фактов для определения всех обстоятельств случившегося", - резюмировал директор Департамента по авиации.-0-