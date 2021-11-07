Сикорский: в Беларуси действует серьезная система обеспечения безопасности полетов

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси применяется серьезная система обеспечения безопасности полетов. Об этом на телеканале СТВ заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси действует 20 эксплуатантов воздушных судов, каждый из них работает на своей нише перевозок. У нас есть семь авиакомпаний, выполняющих международные полеты", - рассказал Артем Сикорский.

По его словам, трагедия, произошедшая с самолетом Ан-12, который разбился под Иркутском, для авиаторов - открытая рана. "Хочу заверить, что в Беларуси существует серьезная система обеспечения безопасности полетов. Наш Департамент осуществляет надзор за состоянием воздушных судов, подготовкой летного состава, самой авиационной организацией", - подчеркнул он.-0-