18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 19 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, по северу страны возможен мокрый снег. Ветер ожидается западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха будет от нуля до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 5-10 тепла.-0-

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