Симакова: во время акции "Наши дети" подарки получат и дети беженцев на границе

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" подарки получат и дети беженцев на белорусско-польской границе. Об этом сообщила журналистам главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы можем убедиться, что белорусы не остаются равнодушными к тому, что происходит на границе. К тем детям, которые по обстоятельствам, не зависящих от нас, находятся не дома и не в тех условиях, в которых бы им хотелось. Поддержку им оказывают и, думаю, дальше будут оказывать Белорусский союз женщин, Федерация профсоюзов Беларуси, "Белая Русь" и другие общественные организации. Конечно, дети не останутся без подарков", - рассказала Елена Симакова.

Масштабная благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.

Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.-0-