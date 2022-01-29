Симоненко: я с завистью слушал Лукашенко, у нас в Украине такого уровня руководителей нет

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Я с завистью слушал Александра Лукашенко, у нас в Украине такого уровня руководителей нет, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, сообщает БЕЛТА.

"Я с завистью слушал Александра Лукашенко. У нас в Украине такого уровня державных мужей, как мы говорим, нет. Есть болтуны, политические спекулянты, марионетки. Все это, к сожалению, сопровождает нынешний режим в Украине", - сказал Петр Симоненко.

По его словам, все это, естественно, накладывает свой отпечаток. "Украина превратилась, по сути дела, в плацдарм русофобский и военно-политического противостояния против России, а сегодня еще и против Беларуси", - добавил Петр Симоненко.-0-