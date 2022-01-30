Симоненко назвал посмешищем наращивание военного контингента Украины у границ Беларуси

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наращивание военного контингента Украины у границ Беларуси является посмешищем, заявил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"И все то, что сейчас устраивает Национальная гвардия на границе с Беларусью, - это посмешище. Якобы защищают от того, что беженцы будут пересекать границу, нанесут урон какой-то национальным интересам Украины. Это бред уже, шизофрения политическая. Поверьте мне, я с этим сталкиваюсь каждый день в Украине. И я понимаю, ради чего это все делается", - сказал Петр Симоненко.

Он призвал белорусский народ услышать его. "Те, кто приводят - Зеленский и им подобные - к подобным конфликтам и ситуациям, они временщики на этой земле и в политике", - сказал он.-0-