Симуляционный центр и практико-ориентированность - перед новым ректором БелМАПО поставлены задачи

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской медицинской академии последипломного образования новый ректор - кандидат наук Алексей Чуканов. Представляя коллективу нового ректора, исполняющий обязанности министра Дмитрий Пиневич обозначил важнейшие задачи перед академией, передает корреспондент БЕЛТА.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич

С принятием обновленного закона о здравоохранении (законопроект прошел первое чтение) академии предстоит огромнейший пласт работы. Это связано с введением резидентуры - новой формы последипломной подготовки по наиболее сложным и востребованным специальностям. "Перейдем к более длительной подготовке специалистов, с более жесткими квалификационными требованиями. За это отвечает БелМАПО. Будут разработаны учебные программы, требования к каждому году обучения", - сказал Дмитрий Пиневич.

Важнейшей задачей остается практико-ориентированность. "Мы работаем со сформированными специалистами, имеющими дипломы, навыки, которые нужно развить", - отметил он. В частности, это касается умения работать со сложной аппаратурой. В связи с этим в программу теоретической подготовки внесены изменения, а во всех вузах, колледжах развернуты симуляционные центры.

Коллектив БелМАПО

Через два года в БелМАПО появится крупный симуляционный центр, где можно будет отрабатывать самые сложные, критические ситуации, с которыми сталкиваются медспециалисты, добавил Дмитрий Пиневич.-0-

Фото Рамиля Насибулина