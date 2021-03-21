Символ трагедии и вечной памяти. Мемориальный комплекс "Хатынь" в архивных фотографиях БЕЛТА

Хатынь – боль всенародная, 1983 год
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деревню Хатынь уже не найти на картах Беларуси, весной 1943 года она вместе со всеми жителями была уничтожена фашистами. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. На месте сожженной деревни был создан мемориальный комплекс "Хатынь".
Хатынь, 1970 год
Колокола Хатыни, 1981 год
Мемориальный комплекс "Хатынь", 1979 год
И сегодня, вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи других белорусских деревень, зверски уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
В Хатыни, 1977 год
Хатынский мемориал, 1969 год
Хатынь, 1985 год
Свидетели хатынской трагедии, 1994 год
Мемориальный комплекс "Хатынь", 1977 год
Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" сооружен в 1969 году в память о жителях деревни Хатынь Логойского района и других белорусских деревень, стертых с лица земли фашистами. Комплекс включен в государственный список историко-культурного наследия.
Открытие мемориального комплекса "Хатынь", 1969 год
В Хатыни, 1979 год
Скульптура “Непокоренный”, 1981 год
Массовый митинг памяти жертв фашизма в мемориальном комплексе "Хатынь", 1974 год
У “Стены памяти”, 1981 год
Цветы Памяти, 1983 год
Центральный памятник мемориального комплекса "Хатынь", 1987 год
Мемориальный комплекс "Хатынь", 2011 год
Центральная часть мемориального комплекса "Хатынь", 1989 год