Символ трагедии и вечной памяти. Мемориальный комплекс "Хатынь" в архивных фотографиях БЕЛТА

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деревню Хатынь уже не найти на картах Беларуси, весной 1943 года она вместе со всеми жителями была уничтожена фашистами. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. На месте сожженной деревни был создан мемориальный комплекс "Хатынь".

Хатынь, 1970 год

Колокола Хатыни, 1981 год

Мемориальный комплекс "Хатынь", 1979 год

И сегодня, вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи других белорусских деревень, зверски уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

В Хатыни, 1977 год

Хатынский мемориал, 1969 год

Хатынь, 1985 год

Свидетели хатынской трагедии, 1994 год

Мемориальный комплекс "Хатынь", 1977 год

Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" сооружен в 1969 году в память о жителях деревни Хатынь Логойского района и других белорусских деревень, стертых с лица земли фашистами. Комплекс включен в государственный список историко-культурного наследия.

Открытие мемориального комплекса "Хатынь", 1969 год

В Хатыни, 1979 год

Скульптура “Непокоренный”, 1981 год

Массовый митинг памяти жертв фашизма в мемориальном комплексе "Хатынь", 1974 год

У “Стены памяти”, 1981 год

Цветы Памяти, 1983 год

Центральный памятник мемориального комплекса "Хатынь", 1987 год

Мемориальный комплекс "Хатынь", 2011 год

Центральная часть мемориального комплекса "Хатынь", 1989 год