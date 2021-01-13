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Общество
13 января 2021, 20:58

Сингапурская конвенция о медиации вступит в силу в Беларуси 15 января

Фото из архива
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конвенция ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации (Сингапурская конвенция) и соответствующие изменения законодательства вступят в силу в Беларуси 15 января 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Целью этого документа является закрепление обязательств по признанию медиативных соглашений в государствах-участниках. На международном уровне его заключение и применение означает повышение конкуренции между основными процедурами разрешения споров. Преимущества субъектов хозяйствования заключаются в возможности принудительного исполнения международного медиативного соглашения в государствах-участниках в порядке, который определен конвенцией.

На национальном уровне, соответственно, произошла корректировка законодательства. В закон о медиации вводится определение "международное медиативное соглашение" и процедура его заключения. Хозяйственный процессуальный кодекс Беларуси дополнен правовыми нормами о признании и исполнении международных медиативных соглашений, об отказе в предоставлении правовой помощи по данной категории дел, об обеспечении предмета международных медиативных соглашений.

Ранее нормы об уплате госпошлины за рассмотрение судом дел в отношении международных медиативных соглашений, принятии обеспечительных мер по ним (10 БВ), вопросам налогообложения были урегулированы законом от 29 декабря 2020 года №72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь". Эти нормы также вступают в силу 15 января 2021 года.-0-

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