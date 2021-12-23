Синявский передал от МЧС учащимся Молодечненской школы-интерната спортивный городок

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский во время акции "Наши дети" посетил Молодечненскую санаторную школу-интернат. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Встречали министра юные спасатели-пожарные клуба "Огнеборец". Ребята пожелали спасателям оставаться такими же мужественными и сильными и подчеркнули, что если понадобится помощь, юные коллеги всегда готовы. Дети вручили Вадиму Синявскому символ новогоднего праздника - елочку, сделанную своими руками. Директор школы-интерната Ирина Недвецкая познакомила главу ведомства с условиями проживания и обучения детей, провела экскурсию и поделилась успехами учащихся. Она отметила, что в 1975 году школа-интернат была перепрофилирована в учреждение для детей, больных сколиозом. Сегодня здесь проходят лечение более 150 школьников.

"Завершается Год народного единства, и благодаря инициативе главы государства все руководители посещают детские учебные заведения, чтобы вручить подарки. Думаю, нам сегодня удалось создать детям положительные эмоции и поздравить с Новым годом. Уверен, что наше сотрудничество продолжится и в следующем году", - сказал Вадим Синявский.

Министр вручил директору сертификаты на уличный спортивный городок, где ребята смогут заниматься физкультурой, поддерживать свое здоровье и просто играть, а также посещение Образовательного центра безопасности МЧС.

"Спасатели приготовили для детей настоящий праздник: целый город безопасности с тематическими площадками развернулся в спортивном зале, а на улице - выставка пожарной аварийно-спасательной техники. "Пять шагов спасения", лабиринт опасностей, "Шашки 112", "Я - спасатель", "Черный ящик" позволили ребятам в игровой форме отработать алгоритмы поведения в различных нештатных ситуациях при условиях, максимально приближенных к реальным, - рассказали в пресс-службе. - Затем дети отправились на новогоднее представление. Каждый из них получил сладкий подарок от спасателей. К благотворительной акции присоединился Союз женщин МЧС, который тоже подготовил для учреждения полезные подарки". -0-