Синявский: происходящее на границе стало большой человеческой трагедией

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящее на белорусско-польской границе стало большой человеческой трагедией, заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый человек, который попал в беду, заслуживает оперативного и качественного реагирования по спасению его жизни. Конечно, то, что произошло на границе Беларуси и Польши, - это большая трагедия тех людей, которые здесь оказались, и большая трагедия в части восприятия этого отдельными людьми, скажу откровенно, которые не понимают вообще, что происходит на самом деле", - сказал Вадим Синявский.

Работники МЧС продолжают нести службу на границе. "Белорусские спасатели оперативно прибыли в место этой чрезвычайной ситуации, по другому это не назовешь, оказывают помощь в передаче гуманитарной поддержки этим людям, несут дежурство по обеспечению безопасности для предупреждения возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций, - отметил министр. - Работники МЧС продолжат нести службу до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована".-0-