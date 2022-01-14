Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики объявили на сегодня штормовое предупреждение, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды

Красный уровень опасности из-за сильного ветра объявлен сегодня в Беларуси. По информации синоптиков, с 11.00 до 17.00 во многих районах страны ожидается усиление западного и северо-западного ветра порывами до 25-27 м/с, в Минске - до 25 м/с.

МЧС в свою очередь рекомендует при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, спасатели советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).-0-

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