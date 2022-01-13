13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют в Беларуси резкое изменение погодных условий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Прошедшая ночь в Беларуси по температурному режиму оказалась очень контрастной: минимальные температуры воздуха находились в пределах от минус 5 по западу до 24 градусов мороза по востоку. Но уже сегодня утром в страну начала поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения. В течение дня в Беларуси ожидается резкое изменение погодных условий: температурный фон повысится, и дневные максимумы по стране окажутся в пределах от минус 2 до плюс 4. При этом осадки из снега будут переходить в мокрый снег и дождь, поэтому не исключены гололедные явления. В пятницу и субботу жителей Беларуси ждет еще одно испытание - сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с, в пятницу местами 21-24 м/с", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 14 января, ночью местами по стране пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Утром и днем во многих районах ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью местами возможен слабый туман, по востоку слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. На большей части территории прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем местами - 21-24 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - 1-7 градусов тепла.

В субботу, 15 января, местами, преимущественно по северо-востоку, пройдет кратковременный снег, мокрый снег, метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. На большей части территории Беларуси прогнозируется усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем - от минус 2 до плюс 3 градусов.

В воскресенье, 16 января, ночью по крайнему востоку страны пройдет небольшой кратковременный снег, днем преимущественно по северо-западу ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2.

Ветреная погода ожидается и в начале следующей недели. В понедельник, 17 января, временами ожидаются осадки с преобладанием мокрого снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Местами прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем - от минус 2 до плюс 3.

Во вторник, 18 января, на большей части территории страны пройдет снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Местами ожидается метель и усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до минус 7.-0-

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