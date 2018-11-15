Синоптики предупреждают о гололедице в Беларуси 16 ноября

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 16 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, по востоку при прояснениях - до минус 9, в западных районах - плюс 1-3 градуса. Днем прогнозируется от минус 1 до плюс 5 градусов.-0-
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