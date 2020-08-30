Синоптики предупреждают о грозах днем в северо-западных и центральных районах Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня до 16.00 в северо-западных и центральных районах страны ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - сказали в Белгидромете.

Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня и в первую половину ночи 31 августа.-0-