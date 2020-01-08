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08 января 2020, 12:19

Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом и до +7°С в ближайшие дни

Фото из архива
Фото из архива

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом и до 7 градусов тепла в ближайшие дни, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, продолжают приносить теплый влажный воздух. На этой неделе в Беларуси сохранится неустойчивая погода с повышенным температурным фоном", - сказали в Белгидромете.

В четверг, 9 января, фронтальные разделы обусловят ночью и утром на большей части территории, днем местами по юго-востоку кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидаются гололед, слабый туман. Местами на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от нуля до плюс 6.

В пятницу, 10 января, очередная система атмосферных фронтов вызовет на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром по востоку ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3, днем - от нуля до плюс 7.

В субботу, 11 января, циклон, который будет смещаться вдоль северных границ Беларуси, обусловит временами осадки, в основном в виде дождя. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до 5 градусов тепла.

В воскресенье, 12 января, погода начнет улучшаться, но местами по северу страны не обойдется без небольших кратковременных осадков в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем - от нуля до плюс 6.

В понедельник, 13 января, в отдельных районах страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от минус 1 до плюс 4.-0-

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