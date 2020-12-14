Синоптики прогнозируют на этой неделе мокрый снег, дождь и туман

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая для декабря погода с мокрым снегом и дождем будет на этой неделе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Новая неделя в Беларуси стартует с теплой для середины декабря погоды. При этом ситуация на дорогах останется напряженной: местами по республике ожидаются гололедные явления, при поступлении теплого воздуха будут сгущаться туманы, ухудшающие видимость до 100-500 м", - рассказали синоптики.

Во вторник, 15 декабря, ночью и утром во многих районах республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем будет преимущественно без осадков. На большей части территории страны ожидается туман. Местами будет гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, днем - от 2 градусов мороза до 3 тепла.

В среду, 16 декабря, ночью прогнозируется преимущественно без осадков, днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет от нуля до 7 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 3.

В четверг, 17 декабря, ожидается преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами будет туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - от нуля до 5 градусов тепла.

В пятницу, 18 декабря, ночью прогнозируется без осадков, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью будет от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов.

По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные существенного изменения в погодных условиях не ожидается.-0-

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