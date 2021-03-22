Синоптики прогнозируют потепление к концу недели

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели станет теплее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Установившаяся в этом году погода не успевает за календарем. Весна явно задерживается. Зимний характер погоды наблюдается в большинстве государств Европы, в том числе и в нашей стране. Северные ветры продолжают поставлять в южные широты холодный воздух. Прошедшей ночью в Беларуси минимальная температура воздуха составила 1-8 градусов мороза, и во многих регионах землю вновь припорошило снегом", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 23 марта, ситуация не изменится. По-прежнему хозяином погоды останется холодный воздух. Атмосферное давление начнет интенсивно расти, уменьшится количество облаков, и осадки постепенно будут прекращаться. И во Всемирный день метеорологов ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 4 -9 градусов мороза, местами по северу минус 10-13, в юго-западных районах - минус 1-3, максимальная днем - плюс 1-6 градусов. Такой температурный режим на 2-5 градусов ниже климатической нормы для этих чисел марта.

В среду - четверг, 24 и 25 марта, погоду в нашей стране будет определять область повышенного атмосферного давления, благодаря чему жителей Беларуси ожидает больше солнечных часов и столбики термометров в дневные часы уверенно перешагнут нулевую отметку в сторону тепла. В основном обойдется без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и гололед, на дорогах и тротуарах местами скользко. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в среду ночью минус 2-8 градусов, местами до 10 мороза, днем плюс 2-9 градусов. В четверг ночью от минус 6 до плюс 1 градуса, по юго-востоку страны местами до 8 мороза, днем 3-10 тепла. Во многих районах растает снег.

В пятницу, 26 марта, атмосферное давление начнет падать, и в отдельных районах республики пройдут небольшие осадки, в основном в виде дождя. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от минус 2 до плюс 4 градусов, по юго-востоку до 5 мороза, максимальная днем - 4-11 градусов тепла.

На предстоящие выходные погодообразующим фактором станет теплый влажный океанический воздух.

В субботу, 27 марта, переменная облачность. Местами по стране кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный слабый. Температура воздуха минимальная ночью от минус 1 до плюс 4, максимальная днем 6-12 градусов, по юго-западу - до 14 градусов тепла.

В воскресенье, 28 марта, облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране кратковременные осадки (в основном дождь, ночью по северо-востоку кое-где возможен мокрый снег). Ветер южной четверти ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от 0 до плюс 5, по югу местами до 7 тепла, максимальная днем - плюс 5-11 градусов.-0-

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Климатическая весна в Беларуси ожидается в конце марта Температура воздуха в истекшем периоде марта находилась в пределах средних многолетних значений, а по северу - на 1 градус выше нормы.