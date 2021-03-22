Переменная облачность и до +6°С ожидаются в Беларуси 23 марта

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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до 6 градусов тепла ожидаются в Беларуси 23 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 4-9 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью 4-9 градусов мороза, местами по северу минус 10-13, в юго-западных районах - минус 1-3, максимальная днем - 1-6 градусов тепла.-0-
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