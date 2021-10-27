Синоптики рассказали, когда придет снег и чего ждать от ноября

Погода не перестает удивлять. Сначала холодами на нас обрушился сентябрь, затем пришел теплый и солнечный октябрь. Вместе со специалистами Белгидромета разобрались, насколько нынешняя осень аномальна для наших широт и чего ожидать от ноября.

Начальник службы метеорологических прогнозов Александр Беганский подтверждает, что сентябрь действительно оказался холоднее, чем в предыдущие годы:

- Это связано, в первую очередь, с приходом в Беларусь холодного арктического воздуха из северных широт.

В сентябре определяющее влияние оказывали скандинавские антициклоны, которые формировали сухую погоду с пониженным температурным фоном. Отличительной особенностью стали ранние заморозки в середине первой декады. А в конце месяца на станции Езерище (самой северной точке Беларуси) было отмечено минимальное значение температуры - 3,4 градуса мороза.

Средняя температура воздуха по стране за первый месяц осени составила +10,8°С - ниже нормы на 1,3 градуса. Тем не менее, по словам начальника отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Натальи Клевец, это не климатическая аномалия:

- Средняя температура нынешнего сентября, а также более низкие значения регистрируются раз в 4-5 лет, начиная с 1945 года. Последний случай был в 2000-м. Потом два десятилетия мы отмечали более теплые первые осенние месяцы, а сентябрь 2018 года и вовсе стал самым теплым в истории метеонаблюдений: +15 градусов. Так что холодный сентябрь - вполне цикличная вещь.

Александр Беганский отмечает, что второй осенний месяц в этом году близок к своим средним многолетним значениям:

- Отмечались периоды как теплой погоды, так и резких похолоданий. Связано это с особенностями общей циркуляции атмосферы. При западных и юго-западных потоках поступал более теплый воздух, а с северными ветрами происходил заток арктического воздуха, который приводил к похолоданиям.

В целом же за почти два месяца осени средняя температура была ниже нормы от -0,1 до -1,5°С. Каким будет ноябрь, однозначно сказать специалисты не могут. Все, что пока точно известно, - погода будет неустойчивой.

- Ожидается перемещение атмосферных фронтов, но заключения делать пока рано, - утверждает Александр Беганский. - Во многом погодные условия будут зависеть от типов поступающих воздушных масс, циклонической или антициклонической циркуляции, направлений ветров. Как правило, в ноябре в Беларуси чаще всего бывают либо северо-западные, либо западные, либо северные потоки, которые приносят похолодания и мокрый снег.

Дать прогноз на зиму тоже пока невозможно.

- Есть прогнозы на сезон, но они имеют крайне низкую степень точности, тем более с учетом большой изменчивости синоптических процессов на территории Беларуси да и в целом Европейского континента, - отмечает Александр Беганский. - Нельзя делать предположения о развитии процессов, которые еще не сформировались в атмосфере, но могут повлиять на погоду. На основе математических расчетов численных моделей можно только предположить об отклонении средних значений температур и суммы осадков по сравнению с климатическими значениями.

Самый холодный сентябрь был в 1986 году. Тогда средняя температура воздуха по стране не поднялась выше +9,2 градуса. В отдельные сутки столбик термометра в первый осенний месяц мог опускаться до 4-6 градусов мороза. Самая низкая температура в сентябре отмечена в 1966 году на станции Полесская - минус 8,5 градуса.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-