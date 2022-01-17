17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики рассказали, ожидаются ли в Беларуси крещенские морозы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В народе существует мнение, что самые сильные морозы - это крещенские. А фактически на Крещение не всегда бывает морозная погода. Что касается 2022-го, температура воздуха ночью 19 января будет колебаться от минус 3 по западу до 12 градусов мороза по востоку, при прояснениях в восточных районах она понизится до минус 13-15. В дневные часы температурный фон ожидается в пределах от минус 4 до плюс 2", - рассказали в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, погода на Крещение обещает быть изменчивой. В начале ночи Беларусь окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, и небольшой снег может кружить лишь в отдельных районах, а уже во второй половине ночи и в дневные часы скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Балтийского моря. На большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, днем по западу возможен дождь. Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Синоптики также рассказали, какой была погода на Крещение в Минске с 1891 по 2021 год. "В белорусской столице средняя суточная температура воздуха за весь период наблюдений 19 января составляет минус 6,6 градуса. Примерно один раз в 6-7 лет она бывает выше нуля, раз в 3-4 года - ниже минус 10, раз в тридцать лет - ниже минус 20. Самый теплый день (плюс 8,1) был отмечен в 2007 году, самая холодная ночь (минус 25,8) - в 1968 году", - отметили в Белгидромете.

В среднем за сутки 19 января в столице выпадает около 2 мм осадков, преимущественно в виде снега или мокрого снега. Но примерно каждый второй-третий год осадков в этот день не бывает. Максимальное суточное количество осадков зарегистрировано в 1910 году - 15 мм. Высота снежного покрова в среднем составляет около 16 см, максимальная составила 46 см в 1893 году. Примерно один раз в 7-8 лет снежный покров 19 января отсутствует.

"За период потепления, который начался в конце 80-х годов прошлого столетия, наиболее холодным в Минске выдалось Крещение в 2006 году, когда температура воздуха ночью опустилась до отметки минус 25, днем не превышала минус 16,3, а среднесуточная температура воздуха составила минус 22,6", - добавили синоптики.-0-