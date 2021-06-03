Система поиска "Работа без границ" для стран ЕАЭС уже доступна в тестовом режиме

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Унифицированная поисковая система "Работа без границ", которая позволяет найти работу в пяти странах Евразийского экономического союза: Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России, официально заработает с 1 июля, пока она доступна в тестовом режиме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления информационных технологий Министерства труда и социальной защиты Елена Кирейкова.

Минтруда представило свой стенд на выставке XXVII Международного ИКТ-форума "ТИБО-2021", который проходит в Минске с 1 по 4 июня. Отдельное место в презентации отведено поисковой системе "Работа без границ".

"Система разрабатывалась в рамках ЕЭК. Это единый интерфейс поиска работы сразу по пяти странам. В каждой из них есть своя национальная система в сфере трудоустройства и занятости. А унифицированная система позволяет в одном интерфейсе осуществлять запрос во всех пяти компонентах. Ресурс полезен и нанимателям, и соискателям", - сказала Елена Кирейкова.

Интерфейс прост и удобен в использовании, система фильтров позволяет уточнять запрос по самым разным параметрам (страны, валюта оплаты труда, возраст, квалификация и т.д.). Выбрав интересную для себя вакансию, можно сразу отправить отклик нанимателю и получить от него ответ. Для использования системы проживающим в Беларуси гражданам надо сначала зарегистрироваться на портале государственной службы занятости, создать личный кабинет.

"Сейчас система в опытно-промышленной эксплуатации. На портале государственной службы занятости уже есть эти ссылки. А внедрена будет в промышленную эксплуатацию, то есть официально заработает она с 1 июля", - добавила Елена Кирейкова. Пока же каждая из пяти стран в тестовом режиме открывает возможность использования своего ресурса.-0-