Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси c 1 января

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система государственных социальных стандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси с 1 января 2021 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 декабря 2020 года №720, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, в области жилищно-коммунального хозяйства увеличен норматив по удельному освещению улиц, в сфере культуры скорректирован норматив обеспеченности расходов на культуру в расчете на одного человека и др.

На основе системы государственных соцстандартов облисполкомы и Мингорисполком устанавливают перечни соцстандартов по обслуживанию населения для административно-территориальных единиц (области, районы и города областного подчинения) с учетом их специфики и развития инфраструктуры.

В Беларуси утверждены минимальные нормативы обслуживания населения в области жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, связи, транспорта, социального обслуживания, здравоохранения, торговли, общественного питания и бытового обслуживания.-0-