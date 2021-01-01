Система соцcтандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система государственных социальных стандартов по обслуживанию населения совершенствуется в Беларуси с 1 января 2021 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 декабря 2020 года №720, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

Для максимального учета специфики регионов, их социально-демографических особенностей и повышения эффективности расходования бюджетных средств закреплена норма о подготовке в каждом регионе на основе системы соцстандартов перечня стандартов с указанием нормативов как в среднем по области, так и по районам.

Новшеством стало включение в систему повышенных стандартов с учетом поэтапного их внедрения в перспективе до конца пятилетки, по мере прогнозируемого роста показателей социально-экономического развития и, соответственно, финансовых возможностей государства по созданию более комфортных условий жизни населения.

"Указанная система соцстандартов направлена на повышение качества обслуживания населения, обеспечение доступности оказываемых услуг, особенно сельскому населению, дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы организаций, оказывающих услуги", - отметили в Минэкономики.

В систему включены пять новых социальных стандартов в области культуры, связи, социального обслуживания, торговли и общественного питания.

Повышены количественные показатели 13 социальных стандартов, в том числе 7 нормативов бюджетной обеспеченности расходов в области образования, культуры, физической культуры и спорта, что позволит улучшить материально-техническое обеспечение и повысить качество обслуживания в этих сферах; нормативы по удельному весу освещенных улиц, доступу населения к центральному водоснабжению, ежедневной подаче горячей воды (без исключений по финансово-техническим причинам), обеспеченности учащихся компьютерами, обеспеченности жителей торговыми площадями и местами в объектах общественного питания.-0-