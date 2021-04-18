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Общество
18 апреля 2021, 20:52

Систему точного земледелия планируется внедрить по всей Беларуси в этой пятилетке - Гракун

Фото из архива
Фото из архива

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этой пятилетке планируется внедрить систему точного земледелия на всей территории Беларуси. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, сообщает БЕЛТА.

Структура посевных площадей республики отработана Национальной академией наук. И несмотря на небогатые и не слишком плодородные земли, соблюдение технологии позволяет получать устойчивый урожай, необходимый для обеспечения продовольственной безопасности, создания семенного запаса.

Также в полях применяются передовые IT технологии - системы точного земледелия (учет урожая, расхода топлива, подруливание). Территория использования таких элементов продолжает расширяться. "Планируем внедрить на всей территории полностью систему точного земледелия. Мы экономим на внесении минеральных удобрений, которые сейчас очень дорогие, - сказал Владимир Гракун. - Думаю, что в эту пятилетку мы внедрим эту систему".

Приходится реагировать и на изменения климата, которые особенно чувствуются в южной части страны - в Гомельской и Брестской областях. "Есть проблема обеспечения влагой, и климатические зоны у нас поменялись. Соответственно поменялись и подходы, технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Т.е. традиционные культуры остались зерновые, кукуруза, рапс, но при этом используются засухоустойчивые сорта. Также мы внедряем бахчевые культуры. Сегодня те арбузы, которые получаются в Республике Беларусь, более качественные - вкуснее и полезнее, чем в азиатских странах. При этом мы начали по программе "Плодоводство" уделять внимание посадке ореховых садов (фундук, грецкий орех)", - добавил замминистра.

Наращиваются и посевы кукурузы на зерно. Если лет 20 назад были небольшие площади, то сегодня они занимают более 200 тыс. га.-0-

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Теги
климат Министерство сельского хозяйства и продовольствия удобрение
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