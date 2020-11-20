Ситуация на дорогах усугубляется по мере сокращения светового дня - ГАИ

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на дорогах усугубляется по мере сокращения светового дня, сообщили БЕЛТА в главном управлении ГАИ МВД.

"19 ноября в Речицком районе снова погиб пешеход. Уже шестой на этой неделе. В 7.05 43-летний гомельчанин на 96-м км автодороги Октябрьский - Паричи - Речица, управляя автомобилем МАН, совершил наезд на 70-летнюю жительницу Светлогорска. По предварительной информации, женщина приехала на рейсовом автобусе и направлялась на дачу в деревню Первомайск. Пешеход получила смертельные травмы", - рассказали в ГАИ.

Каждое третье происшествие на дороге совершается с участием пешеходов. В этом году совершено 976 ДТП, в которых 177 человек погибли (37% от общего числа погибших) и 834 получили ранения. Ситуация на дорогах усугубляется по мере сокращения светового дня - с августа число наездов неуклонно растет (август - 74, сентябрь - 82, октябрь - 130). На этой неделе пять из шести смертельных наездов совершены в темное время суток. Ни один пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

"Самый простой и удобный способ сделать себя видимым для водителей на темной дороге - это световозвращающие жилеты, повязки, брелоки и подвески, сделанные из специального материала, который не рассеивает свет фар, а с высокой интенсивностью отражает его в сторону источника, то есть практически в глаза водителю. (Примерно из такого же материала изготавливается пленка для дорожных знаков). Такие световозвращатели на одежде пешехода или велосипедиста позволяют им светиться в свете фар на расстоянии от 130 до 400 м. А у водителя появляется возможность своевременно увидеть в темноте человека и предпринять меры во избежание наезда", - добавили в ГАИ.-0-