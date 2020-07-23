Ситуация с коронавирусной инфекцией продемонстрировала лучшие черты отечественной медицины - Караник

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусной инфекцией продемонстрировала лучшие черты отечественной медицины, заявил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник во время посещения нового корпуса Борисовской ЦРБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда потребовала ситуация, невзирая на специальности - пульмонологи, хирурги, реаниматологи - все включились в эту борьбу и выполнили свой долг высокопрофессионально и с полной ответственностью", - сказал Владимир Караник.

Сегодня по всей стране начались на районном уровне торжественные чествования медицинских работников, которые были заняты в борьбе с COVID-19. "Это более 2 тыс. медработников. Медицинские сестры, санитарки, врачи, заведующие отделениями получают заслуженные награды", - добавил министр.

Всем без исключения работникам отрасли Владимир Караник выразил огромную благодарность за то, что в это напряженное время система здравоохранения выдержала, при этом ни на минуту не остановилось оказание экстренной медицинской помощи. Ни один из специализированных РНПЦ не был перепрофилирован, а продолжал работать по своему профилю. Это свидетельствует о том, что первичное звено выполнило все поставленные перед ним задачи.

Сейчас большинство больниц по стране возвращается в привычный режим работы, а с инфекционным процессом, связанным с коронавирусом, борются врачи-инфекционисты.

Что касается надбавок за работу в условиях, связанных с инфекциями, предусмотренных указом №131 от 16 апреля 2020 года, они будут учитываться при расчете отпускных, сказал министр.

По словам начальника главного управления по здравоохранению Минской области Натальи Боярской, всего по региону медицинские работники получили таких "ковидных" доплат на Br20 млн.

Владимир Караник также напомнил о поручении главы государства обеспечить медицинских специалистов самым современным оборудованием и достойными условиями труда.

Как сообщалось, указ №131 касается работников здравоохранения бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности), которые оказывают медпомощь (участвуют в ее оказании) пациентам с инфекциями и контактам первого уровня и (или) работают в условиях, связанных с инфекциями. Ежемесячная надбавка устанавливается работникам приказом руководителя бюджетной организации, выплачивается за фактически отработанное время по основной должности, должности, занимаемой работником на условиях совместительства, а также при работе сверх нормы рабочего времени с 1 апреля 2020 года.-0-