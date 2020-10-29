Ситуация в Минске и формирование команды - новый глава МВД обозначил приоритеты на ближайшее время

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Иван Кубраков, отвечая на вопросы журналистов после своего назначения, обозначил главные задачи в своей работе на новом посту, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава МВД подчеркнул, что Президент, принимая кадровые решения, поставил перед ним задачу обеспечить безопасность белорусских граждан, в том числе с учетом складывающейся оперативной обстановки. "Основное внимание было, конечно, обращено на обеспечение безопасности в Минске", - сказал он.
Речь также шла о необходимости укрепления кадрового потенциала Министерства внутренних дел. "Очень много назначений (сегодня. - Прим. БЕЛТА), многие сотрудники МВД назначены на другие должности, ушли на повышение, поэтому будем создавать команду и совместно работать", - отметил Иван Кубраков.-0-