Сивец: поправкам в Конституцию предстоит пройти "внешний аудит"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакет конституционных изменений будет доработан на уровне экспертной группы, что станет своеобразным внешним аудитом перед тем, как вынести поправки на уровень главы государства и референдум. Такое мнение высказал журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец по итогам расширенного заседания Конституционной комиссии с участием Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, глава государства позитивно оценил объем работы, проделанной Конституционной комиссией, и отметил системный и комплексный характер внесенных предложений. Поправки, напомнил он, вносятся в 53 статьи Основного закона, подготовлены также 4 новых статьи, а 3 предлагается исключить. "Даже по этому объему уже видно, что работа проведена глобальная и затронуты практически все разделы Конституции. Но, тем не менее, ряд вопросов вызвал серьезную дискуссию, по ним отсутствует единая позиция, как то статус ВНС, порядок его формирования, его компетенция, исключение процедуры отзыва депутатов из Основного закона, перераспределение полномочий между ведущими политическими субъектами. Это требует еще дополнительной проработки", - пояснил парламентарий.

Отвечая на вопрос, почему объем поправок в Конституцию настолько велик, Сергей Сивец сказал: "Ведь речь идет об Основном законе. Это наш общественный договор, причем он представляет собой парадигму политико-правового изменения нашего государства не на год - два - три, а на десятилетия вперед. Поэтому каждая норма, каждая статья Конституции должны быть всесторонне выверены и достигнут определенный баланс, компромисс, который будет поддержан народом. Это очень сложный труд".

Поэтому потребовалось продолжение дискуссии об изменениях в Конституцию, продление работы Конституционной комиссии и создание экспертной группы, которая поможет в выработке единых подходов по оставшимся спорным вопросам. "Думаю, это будет такой "внешний аудит" из числа специалистов, управленцев, юристов, экономистов - то есть людей, которые могут оценить ту работу, которая проделана Конституционной комиссией, и привнести нечто новое, какие-то акценты, которые в том числе помогут развязать проблемные вопросы, связанные с политической системой, интегрированием в нее Всебелорусского народного собрания, и ряд других", - сказал Сергей Сивец.-0-