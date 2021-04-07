Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии проходит в онлайн-формате

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии проходит 7-9 апреля в онлайн-формате. Форум посвящен 25-летию Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ (АДИОР). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В церемонии открытия съезда участвовали министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Гафур Мухсинзода. Приветственные слова в адрес участников съезда направили президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

С приветственным словом на форуме выступил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он поздравил организаторов и участников съезда с 25-летием со дня основания ассоциации и отметил, что АДИОР сыграла важную роль в становлении онкологических служб государств СНГ. Ассоциации удалось сохранить и приумножить лучшие традиции, выстроить эффективную систему взаимодействия специалистов-онкологов Содружества, сформировать собственную научную школу, спасти десятки тысяч человеческих жизней, заслужить признание коллег и доверие пациентов. Кроме того, АДИОР дает хорошие стартовые возможности молодым специалистам. Председатель Исполкома СНГ пожелал ассоциации и далее успешно объединять лучшие традиции с самыми актуальными инновациями для спасения и сохранения жизни граждан государств СНГ.

В работе съезда принимают участие более 5 тыс. ведущих специалистов со всего мира в области онкологии, радиологии, лучевой терапии, хирургии и других смежных областей. Докладчики и гости смогут посетить специализированную онлайн-выставку, в которой участвует большинство ведущих отечественных и мировых производителей фармацевтических препаратов и медицинского оборудования. По итогам работы съезда будет выпущен электронный сборник тезисов выступлений участников.-0-