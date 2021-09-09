СК Беларуси и Армении продолжат сотрудничество по оказанию правовой помощи по уголовным делам

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча председателя Следственного комитета Дмитрия Горы с делегацией Следственного комитета Армении во главе с председателем Аргишти Кярамяном состоялась сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Армянская делегация прибыла по приглашению белорусской стороны накануне десятилетнего юбилея СК.

"Дмитрий Гора тепло приветствовал сотрудников Следственного комитета Армении на белорусской земле, подчеркнул важность личных контактов, а также выразил признательность коллегам, что они смогли откликнуться на предложение посетить Беларусь", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны условились поддерживать рабочие контакты с целью оперативного решения вопросов, представляющих интерес в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам.-0-