СК играет немаловажную роль в противодействии экстремистским проявлениям - Гора

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет играет немаловажную роль в противодействии экстремистским проявлениям. Об этом заявил председатель СК Дмитрий Гора перед началом круглого стола по вопросам противодействия преступлениям, связанным с экстремизмом, который проводится в Минске совместно со Следственным комитетом России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во взаимодействии с другими правоохранительными органами СК принимает все меры по борьбе с массовыми беспорядками, групповыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении должностных лиц. Белорусским правоохранителям важно учитывать и передовой опыт наших друзей и партнеров. В этой связи проводимый Следственными комитетами Беларуси и России круглый стол имеет важное практическое значение для обмена знаниями, методиками расследования с целью еще более эффективного пресечения любых деструктивных проявлений, сохранения общественного спокойствия и стабильности", - отметил Дмитрий Гора.

Круглый стол с участием СК России, а также следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере общественной безопасности, проходит в Минске 23-24 марта. В центре внимания - передовой опыт по противодействию экстремизму. Следователи обмениваются прогрессивными методами и способами расследования преступлений данной категории, повышения оперативности взаимодействия по розыску и задержанию скрывшихся преступников.

Планируется рассмотреть особенности разведки в Интернете, использования открытых источников данных, вопросы противодействия финансированию деструктивной деятельности.

В круглом столе принимают участие сотрудники МВД, КГБ, Генеральной прокуратуры, Департамента финансовых расследований. Обсуждение направлено на совершенствование взаимодействия органов системы национальной безопасности, шлифовку практических навыков по фиксации доказательств противоправной деятельности и оперативному привлечению виновных к уголовной ответственности.-0-