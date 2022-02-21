СК: информационная армия из Литвы и Польши действовала задолго до выборов Президента

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационная армия была создана задолго до президентских выборов, заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель начальника УСК по городу Минску Андрей Мотолько, сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси еще задолго до президентских выборов 2020 года была создана информационная армия, которая должна была влиять на умы людей. Людям внушали, что государство их обманет, потом - что их обманули, заставляя верить недостоверной информации. Информационное пространство фактически находилось под управлением двух групп", - рассказал Андрей Мотолько.

По его словам, одна из них управлялась из Польши, вторая - из Литвы. Эти группы определяли информационную повестку в стране, контактируя более чем с 20 деструктивными Telegram-каналами.-0-