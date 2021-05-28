СК направит Швейцарии просьбу о правовой помощи по делу о "минировании" рейса Афины-Вильнюс

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет направит в органы прокуратуры Швейцарии просьбу о правовой помощи по делу о "минировании" рейса Афины - Вильнюс. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Минску.

"В настоящий момент уголовное дело, возбужденное по факту "минирования" самолета, осуществлявшего рейс Афины - Вильнюс, находится в производстве УСК по городу Минску. В эти дни посредством деструктивных и экстремистских каналов, а также различных интернет-ресурсов и западных СМИ распространяется неполная и непроверенная информация, направленная на манипуляцию общественным мнением в своих интересах. Со своей стороны призываем общественность не популяризировать инсинуации и циничные домыслы. Считаем недопустимым предположения, что кто-либо имеет монополию на истину, пока предварительное расследование не завершится. Будьте уверены, Следственный комитет более чем заинтересован в установлении истинных и фактических обстоятельств. Объективно, беспристрастно, профессионально рассматриваются все без исключения факты и версии", - рассказали в СК.

Уже установлено, что сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством швейцарского сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько - в 12.25 и в 12.56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия.

"Следственный комитет в полной мере готов и открыт к взаимодействию с заинтересованными и уполномоченными международными организациями, осуществляющими расследование по данному инциденту. Для подтверждения последовательности своих стремлений следствием уже подготовлена и в ближайшее время будет отправлена в органы прокуратуры Швейцарии просьба о правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о "минировании" рейса, - отметили в СК. - Вместе с тем отмечаем, что указанный почтовый сервис уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры Беларуси. В связи с этим дополнительно прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранителей реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании. С начала прошлого года зафиксировано уже 14 таких инцидентов".

За последние два года возбуждено более 200 уголовных дел о ложном "минировании" более 1000 объектов инфраструктуры в Беларуси, в том числе 15 уголовных дел по фактам "минирования" Национального аэропорта Минск и бортов самолетов. "Отмечаем, что многократно "минировались" как белорусские, так и иностранные воздушные судна", - добавили в ведомстве.-0-