СК особое внимание в 2021 году уделял противодействию преступлениям экстремистской направленности

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В служебной деятельности Следственного комитета в 2021 году особое внимание уделялось принятию дополнительных мер по противодействию преступлениям экстремистской направленности. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Дмитрий Гора во время заседания коллегии, на котором рассмотрены результаты работы ведомства за прошедший год, сообщили БЕЛТА в СК.

"Хотелось бы отметить высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов. Слаженная работа на местах приводит к достижению качественных результатов в служебной деятельности", - подчеркнул глава ведомства.

В ходе заседания отмечено, что по сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество возбужденных уголовных дел. Поддерживается стабильно высокий уровень оперативности предварительного расследования. "Цифры красноречивы: расследование почти половины уголовных дел окончено в срок до 1 месяца", - отметили в СК.

Для полного восстановления справедливости и прав потерпевших от преступных посягательств важно обеспечить возмещение ущерба, причиненного гражданину. Следственный комитет проводит планомерную работу в данном направлении: в 2021 году сумма возмещенного в ходе следствия ущерба составила более Br76 млн, что практически в 2 раза больше результатов прошлого года.

В ведомстве продолжается наступательная активная работа по совершенствованию профилактической составляющей предварительного расследования, установлению фактов нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

С целью дальнейшего совершенствования форм и методов организации служебной деятельности в Следственном комитете выработан ряд организационно-практических мер, направленных на повышение эффективности деятельности по расследованию преступлений, межведомственного взаимодействия и процессуального контроля за качеством досудебного производства, при неукоснительном соблюдении прав и законных интересов граждан, принципа презумпции невиновности.

Приоритетными останутся вопросы противодействия экстремизму и незаконному обороту наркотиков, расследования уголовных дел о киберпреступлениях, межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.-0-