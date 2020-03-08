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08 марта 2020, 19:51

СК предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный оборот реквизитов банковских карт

Фото из архива
Фото из архива

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет объявил своим приоритетным направлением работы на текущий год введение дополнительных мер при расследовании преступлений в сфере высоких технологий. Одной из них может стать уголовная ответственность за незаконный оборот реквизитов банковских карт. Об этом сообщил в программе "Неделя" на телеканале СТВ председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Согласно анализу анализ структуры преступности за 2019 год, количество преступлений в сфере высоких технологий выросло по сравнению с 2018 годом в два раза - до 11,5 тыс. (всего же было возбуждено 91, 5 тыс.). Это каждое восьмое преступление, находившееся в производстве Следственного комитета в прошлом году. 

Такую тенденцию Иван Носкевич связывает с тем, что платежи и расчеты все чаще осуществляются в интернете. Поэтому хищения с помощью информационных технологий и другие преступления в этой сфере становятся все более распространенными. Чтобы противостоять росту преступности три года назад в Следственном комитете были созданы специальные подразделения по расследованию дел в сфере высоких технологий, которые специализируются на расследовании хакерских преступлений. При этом белорусские специалисты тесно сотрудничают с коллегами из США, России и многих европейских стран. Это связано с тем, что практически каждое преступление в сфере высоких технологий является транснациональным. Анализ подобных дел показывает, что злоумышленники в основном находятся за пределами страны и оттуда получают доступ к реквизитам субъектов хозяйствования или физлиц. 

Начиная со второго полугодия 2019 года следователи все чаще сталкиваются с вишинг-атаками. По словам председателя Следственного комитета, такие преступления регистрируют практически каждый день. Злоумышленники заполучают определенные сведения о конкретном счете, звонят и представляются, как правило, сотрудниками банка. Таким образом они выуживают дополнительные сведения о конкретном счете или банковской карточке: пароль, логин, кодовое слово и иные данные. 

Следственный комитет принимает все необходимые меры, чтобы профилактировать такого рода ситуации, через брифинги, пресс-коференции, материалы на сайте и в Telegram-канале, тематические памятки. "Кроме того, мы предлагаем внести изменения в нормы материального права. В частности, в статью 222 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая определяет уголовную ответственность за незаконный оборот платежных инструментов. Мы предлагаем внести ответственность и за незаконный оборот реквизитов платежных карт. Не секрет, что в интернете существует рынок таких реквизитов. Мы исходим из того, что, заполучив такие сведения и продав их на открытом рынке в интернете, в даркнете, человек осознает, что совершает преступление, не говоря уже о том, кто покупает такого рода данные", - отметил Иван Носкевич.-0-

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банковские карты Носкевич преступление Следственный комитет
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