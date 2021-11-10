СК призывает родителей не замалчивать факты половых домогательств в отношении их детей

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет призывает родителей не замалчивать факты половых домогательств в отношении их детей. Об этом сказал журналистам начальник главного управления процессуального контроля Следственного комитета Сергей Тишук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Следственном комитете во всех его подразделениях уделяется важное значение расследованию преступлений, посягающих на половую свободу и половую неприкосновенность. Особое значение - преступлениям, совершаемым против несовершеннолетних и малолетних. Это отдельная категория дел, требующая большой теоретической, практической и психологической подготовки. Расследуют такие дела следователи, специализирующиеся на этой категории. Чем более полно будет проведено исследование, тем более объективная юридическая оценка будет дана и человек понесет более суровое справедливое наказание. Это будет способствовать и профилактике таких преступлений", - сказал Сергей Тишук.

По его словам, в процессе расследования этих дел важное значение уделяется исследованию причин и условий, способствующих совершению преступления. "В целом исследуются обстоятельства жизни, воспитания детей, почему они вообще пошли на общение с незнакомцами. Такое общение, как правило, ведется в интернете", - отметил он.

Сергей Тишук подчеркнул: важно, чтобы у ребенка были доверительные отношения с родителями. "Когда сформировано доверительное отношение, в случае какой-то незнакомой ситуации ребенок в первую очередь пойдет к родным, близким, поделится с ними. Соответственно эту ситуацию на более ранней стадии можно будет пресечь. В случае, когда от ребенка поступает подобная информация, ее нужно своевременно сообщить в правоохранительные органы. Ее нельзя ни в коем случае замалчивать", - подчеркнул он.

Начальник главного управления также добавил, что немалое значение уделяется вопросам совершенствования правового регулирования ответственности за такие противоправные деяния, а также за хранение и распространение порнографических материалов.-0-