СК проводит проверку по факту применения спецсредств против безоружных граждан на границе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений на территории белорусско-польской границы в пункте пропуска "Брузги", сообщает БЕЛТА.

Среди пострадавших есть женщины и дети.

"В момент применения светошумовых гранат и водометов сопредельным государством пострадавшие находились в том числе на территории Республики Беларусь", - отметили в СК.

На месте работает следственно-оперативная группа, задействована передвижная криминалистическая лаборатория ведомства. Работа продолжится и в ночные часы с использованием осветительного оборудования. Начат осмотр места происшествия на территории Беларуси, проводится работа с пострадавшими. Фиксируется обстановка на месте происшествия, изымаются следы и объекты, по которым планируется назначение экспертиз.-0-