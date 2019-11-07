СК расширит применение мер пресечения, альтернативных заключению под стражу

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси расширит практику применения мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. Такое решение принято на совещании в Следственном комитете, которое прошло в рамках выполнения поручений Президента после августовского совещания по работе правоохранительных органов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт СК.

В январе-сентябре продолжалась тенденция снижения числа заключенных под стражу обвиняемых по уголовным делам. При этом удельный вес обвиняемых, заключенных под стражу по делам о коррупционных и экономических преступлениях, составил всего 3% и 0,7% соответственно.

Отмечено, что только в УСК по Гомельской области и центральном аппарате ведомства удельный вес альтернативных заключению под стражу и подписке о невыезде мер пресечения превысил 10% - 13,9% и 18,4% соответственно. В остальных регионах такие меры пресечения, как залог, домашний арест и личное поручительство, применяются значительно реже.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич отметил, что практика избрания мер пресечения в региональных подразделениях СК не совсем однозначна. "Хватит мыслить и действовать по старинке, шаблонно. Необходимо идти в ногу со временем, действовать гибко, шире использовать альтернативные меры пресечения", - заявил Иван Носкевич.

По итогам совещания принято решение расширить практику применения мер пресечения в виде личного поручительства, домашнего ареста и залога в качестве альтернатив заключению под стражу. Также при отсутствии свидетельств о том, что обвиняемый может скрыться, препятствовать правосудию, продолжать преступную деятельность, своевременно будут инициировать изменение меры пресечения на более мягкую.

При этом особый акцент сделан на индивидуализации подходов, тщательном изучении сложившейся следственной ситуации, недопущении перегибов. "В результате пересмотра наших подходов мы не должны дать шанс виновным скрыться из-за неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметил председатель Следственного комитета.-0-