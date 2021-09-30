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Общество
30 сентября 2021, 09:04

СК участникам протестов: доберемся до каждого, явка с повинной минимизирует последствия

Фото из архива
Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет доберется до каждого активного участника протестов, для минимизации последствий за совершенное преступление следствие предлагает явиться добровольно и признаться. Об этом заявил первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович в интервью корреспонденту БЕЛТА

"У тех, кто принимал участие в массовых беспорядках, есть шанс явиться добровольно и признаться. К каждому следствие подойдет индивидуально, в том числе и по применению меры пресечения. Если человек добровольно пришел и раскаялся, рассказал, что участвовал в такой ситуации, естественно, это будет учтено. Законом такая возможность предусмотрена", - сказал Олег Шандарович.

Если речь идет не о тяжких составах преступления (такие тоже есть среди так называемой протестной категории дел), человек может быть освобожден от уголовной ответственности. "Это рабочий механизм, который может использоваться для минимизации последствий за совершенное преступление. В соответствии со ст.69 УК человек может рассчитывать на снижение срока или размера наказания как минимум на половину от возможного", - пояснил первый заместитель председателя Следственного комитета.

Он заметил, что плановая работа по выявлению активных участников протестов продолжается. "Многие узнают себя на видео, которое мелькает в интернете, по телевидению. С этим видео мы также работаем. Доберемся до каждого. Не стоит рассчитывать, что эти уголовные дела мы забросим и забудем. С каждым месяцем появляются все новые технические возможности. Вкупе с пресловутой системой видеонаблюдения это позволяет идентифицировать личность. Мы можем "выпотрошить" любой гаджет, в том числе информацию, которая была удалена", - сказал он.

С 9 августа прошлого года зарегистрировано более 5 тыс. преступлений, связанных с протестными акциями. В 2020 году таких преступлений было около 1,7 тыс., за январь - сентябрь этого - около 3,3 тыс. В основном это клевета и оскорбления, совершенные, как правило, с использованием интернета. Всего зарегистрировано почти 2 тыс. таких преступлений, или почти 40%. Около четверти - осквернение сооружений и порча имущества. Такие преступления сопряжены с определенными материальными затратами для государства, коммунальных служб. С реальным применением насилия совершено менее 3% преступлений этой категории.

***Полный текст интервью размещен на сайте БЕЛТА.-0-

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