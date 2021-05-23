СК возбудил уголовное дело из-за сообщения о минировании самолета Ryanair

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщение о минировании самолета в Минске оказалось ложным - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейс по маршруту Афины - Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск.
На место происшествия выбыли саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы.
Как добавила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД обследовала багаж пассажиров, борт самолета и прилегающую к самолету территорию. Взрывных устройств не обнаружено.
Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК.-0-