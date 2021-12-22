СК запускает горячую линию для приема сообщений о преступлениях против безопасности человечества

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Следственном комитете Беларуси начала работу международная специальная горячая телефонная линия, предназначенная для приема сообщений о преступлениях против безопасности человечества, сообщили БЕЛТА в СК.

Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела по ст.128 (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью) Уголовного кодекса Беларуси. В подразделения Следственного комитета продолжают поступать сообщения о преступлениях, совершаемых в отношении беженцев, в том числе со стороны представителей силовых структур Польши и иных сопредельных государств, в связи с чем СК запускает круглосуточную специальную горячую линию.

"Если вам известно о фактах убийств, пыток, актах жестокости, совершаемых в связи с расовой и этнической принадлежностью, сообщите эту информацию по номеру телефона +375 17-389-50-52. Обратиться на специальную горячую линию может каждый, включая лиц, находящихся за пределами Республики Беларусь. Конфиденциальность и анонимность гарантирована. Кроме того, вы можете сообщить данную информацию через официальный сайт Следственного комитета - sk.gov.by. По телефону специальной горячей линии не предоставляются сведения справочно-информационного характера и не оказываются консультационные услуги", - отметили в Следственном комитете. -0-