Скидка на абонплату новым абонентам МТС: акция на тарифах линейки "Супер"

Новые клиенты МТС получат еще большую скидку на абонентскую плату на тарифах "Супер" и "Супер 8". Специальное предложение доступно в течение 90 дней после подключения. Акция действует по 14 ноября 2019 года.

Для новых абонентов оператора, подключивших тариф "Супер", теперь абонплата составит Br5,2 в течение первых 90 дней после подключения. Стоимость далее - Br10,4. Скидка на абонплату увеличилась для новых абонентов "Супер 8": стоимость тарифного плана - Br9,95. После акционного периода она составит Br17,7.

На тарифе "Супер max" также действует скидка для новых абонентов. В первые 90 дней она составляет Br16,50, далее - Br25.

Тарифная линейка "Супер" рассчитана на активных пользователей сети, включает большие пакеты интернета и безлимиты на популярные мессенджеры, соцсети, YouTube.

Подробнее о линейке "Супер" смотрите здесь.

С условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

Размещение рекламы на БЕЛТА