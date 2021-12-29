Сколько белорусы готовы потратить на празднование Нового года вне дома

Новый год, конечно, традиционно семейный праздник, но это не означает, что отмечать его нужно в своих четырех стенах. Даже в 2020-м, когда некоторые страны предпочитали держать границы закрытыми, теряя на отсутствии туристов огромные деньги, многие белорусы стремились встретить 2021-й вне дома. А где? И сколько готовы на это потратить?

Море: по $500 на каждого

В этом году СOVID-19 еще больше умерил пыл желающих встретить рождественские и новогодние праздники за границей: на 15-30% в сравнении с 2020-м. Но не сменил приоритеты белорусов в туристическом направлении: отдых в Египте по-прежнему в топе. Представитель одной из турфирм объясняет это традиционной доступностью цены на поездку в эту страну: средняя стоимость в нынешние праздники - $500 на человека. Дополнительно каждый доплачивает $100 за банкетный стол и праздничную программу.

Пандемия изменила и возраст желающих встретить праздники вдали от дома. Если ранее в это время на море летали туристы от 18 до 70 лет, то нынче - от 30 до 50. Белорусы старшего возраста уже не хотят рисковать своим здоровьем. А вот семей с детьми на таких рейсах по-прежнему немало.

- Второе место по популярности у белорусов занимают Объединенные Арабские Эмираты, - отметил представитель турфирмы. - Средняя цена отдыха там сопоставима с ценой путевок в Египет, где все включено. Однако за эти деньги турист получает в отеле лишь завтрак. Новогодние банкеты в Эмиратах организуют только крупные отели. Но таких запросов по ОАЭ у белорусских туристов единицы.

Встретить 2022-й наши турфирмы предлагают также на Мальдивах и Шри-Ланке. Цена путевки на Мальдивские острова стартует от $3500 на одного, тогда как в непраздничное время - от $2000. Желающих отпраздновать там Рождество и Новый год очень мало.

Также белорусские туркомпании приглашают в Грузию, Украину и другие излюбленные места отдыха времен СССР. Немало молодежи, например, предпочитает поехать на этот Новый год во Львов. Две ночевки, два завтрака и обзорная экскурсия обойдутся всего в $100.

Беловежская пуща: три дня - Br670

В Национальном парке "Беловежская пуща" все гостиничные комплексы забронировали задолго до 31 декабря. Некоторые начали делать это еще с лета. Ведь тогда на бронь действовала скидка в 20%. Опоздавшим отпраздновать здесь можно разве что старый Новый год: начиная с 9 января появляются свободные номера.

Белорусам, которых среди встречающих 2022-й в пуще будет немало, три дня (с 30 декабря до 1 января) обошлись в 1340 рублей на двоих. Дешевле выйдет отпраздновать в окрестных агроусадьбах - от $200 с компании за сутки. Однако вдобавок придется потратиться на праздничный стол, а также самим придумать программу развлечений.

Еще экономнее встретят Новый год те, кто арендовал квартиру. В столице ценник начинался от 150 рублей за сутки, но и жилье предлагалось на окраине города. Квартира в центре - от 400 рублей.

Санаторий: от Br70 за сутки

Белорусские здравницы на новогодние праздники будут заполнены максимально, причем в основном россиянами - их будет около 95% отдыхающих. Как заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, спрос на пребывание в праздничные дни даже превышает предложение. Поэтому санаторные учреждения в этот период станут работать с максимально допустимой заполняемостью. Основная масса людей заедет 30-31 декабря. Продолжительность туров в среднем составит около 10 дней.

Приедут на отдых преимущественно с детьми. Поэтому в санаториях разработали специальные оздоровительные программы.

В праздники один день пребывания в санаториях стоит в среднем Br65 (в прошлом году - Br63). В путевку включены размещение, медицинские услуги и питание. За новогодний банкет придется доплатить от Br100. В эту сумму включены праздничный стол и развлекательная программа с живой музыкой, конкурсами и представлениями, выступлениями артистов.

Юрий Макаревич: "Сейчас понятия "горящая путевка" в принципе нет. Оно существовало, когда самолеты не были заполнены пассажирами. Теперь на рейсе могут быть свободны не более 4-5 кресел. Те, кто ждал до последнего, за праздничный тур в итоге мог заплатить даже больше: операторы, как правило, поднимали цену".

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-